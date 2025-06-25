В Дагестане задержали госсекретаря Магомедова и провели десятки обысков

Перед задержанием чиновника силовики провели обыски по 50 адресам, непосредственно связанным с его именем, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт», отметил «Коммерсантъ». «Ъ» обратил внимание на то, что руководит ООО «МСБ Холдинг» сын чиновника — Магомед Магомедов. Издание уточнило, что ~кроме госсекретаря, задержаны «вся его родня и коллеги», силовики «изымают огромное количество налички».~