Синоптики сообщили, когда в Беларусь вернется тепло под 30

В субботу, 28 июня, в ночное время на большей части территории Беларуси, в дневные часы местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от 9 до 15 градусов тепла, днем — от 18 до 25 градусов выше нуля.