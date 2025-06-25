Синоптики сообщили, когда в Беларусь вернется тепло под 30

В Белгидромете отметили, что, по предварительным прогнозам, синоптическая ситуация улучшится к выходным 28 и 29 июня, когда атмосферные фронты покинут территорию Беларуси и дожди станут носить лишь локальный характер.
В субботу, 28 июня, в ночное время на большей части территории Беларуси, в дневные часы местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от 9 до 15 градусов тепла, днем — от 18 до 25 градусов выше нуля.
В воскресенье, 29 июня, местами по территории страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 17 градусов тепла. Днем будет плюс 17−24 градуса, по юго-западной части страны — до 27 градусов тепла.