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Синоптики сообщили, когда в Беларусь вернется тепло под 30

Погодные условия в Беларуси улучшатся к выходным, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 63% 761 мм рт. ст. +28°
Источник: БЕЛТА

В Белгидромете отметили, что, по предварительным прогнозам, синоптическая ситуация улучшится к выходным 28 и 29 июня, когда атмосферные фронты покинут территорию Беларуси и дожди станут носить лишь локальный характер.

В субботу, 28 июня, в ночное время на большей части территории Беларуси, в дневные часы местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от 9 до 15 градусов тепла, днем — от 18 до 25 градусов выше нуля.

В воскресенье, 29 июня, местами по территории страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 17 градусов тепла. Днем будет плюс 17−24 градуса, по юго-западной части страны — до 27 градусов тепла.