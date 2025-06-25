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В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства

В Госдуму внесли проект о новых основаниях лишения приобретенного гражданства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Документ предлагает лишать приобретенного гражданства за:

совершение насильственных действий сексуального характера;публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма;секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России;содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России;публичные призывы к такой деятельности;пропаганду нацистской атрибутики или символики;неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

Сейчас перечень оснований включает:

добровольное желание гражданина;терроризм;публичные призывы к экстремизму;тяжкие преступления против государства;оборот наркотиков и психотропных веществ;подделка документов;дискредитация Вооруженных сил России;посягательство на жизнь госдеятеля;организация вооруженного мятежа для насильственной смены конституционного строя России;диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.

Как отметил Володин, принятие нового законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для лишения российского гражданства и защиту нацбезопасности.

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