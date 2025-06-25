Анджей Сапковский попросил не сравнивать его с Джорджем Мартином

Анджей Сапковский дал интервью изданию Redanian Intelligence на книжном фестивале в польском Ополе.
При этом Сапковский признался, что не смотрел ни одного сериала Netflix по «Ведьмаку». По словам писателя, экранизации — отдельное визуальное искусство, в котором он не чувствует себя специалистом. Ругать сериал — значит ругать собственное произведение, а это, по мнению автора, довольно глупо.
Фильм — это другое искусство. А Netflix — это вообще отдельные правила. Но спорить, какая версия лучше, мы не будем. Хотя я-то знаю.
Сапковский также рассказал, что понимает американского писателя Джорджа Мартина, который до сих пор не выпустил книгу «Ветра зимы» — финальный том саги «Песнь Льда и Пламени», по которой создали «Игру престолов». «Если бы кто-то снял сериал по моим книгам и зашел вперед, показывая то, что я еще не написал, я бы тоже подумал: зачем писать дальше? Все уже экранизировали. Это просто неприлично», — поделился польский автор.
Отдельно Сапковский остановился на вопросе роли писателя в адаптациях и рассказал, как к этому относился американский фантаст Гарри Гаррисон. Однажды тот признал, что фильм по книге «Подвиньтесь» получился отвратительным, но деньги за экранизацию не вернул. И этим, по мнению Сапковского, все сказано. Также писатель добавил, что визуальные адаптации не всегда соответствуют авторскому замыслу, но на практике от этого не уйти: «Я не визуал. Я пишу текст. Это просто буквы».
Новая книга Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии вышла в Польше в 2023 году. Международный релиз ожидается в сентябре 2025-го. Автор уже подтвердил, что готов писать дальше и фанатам саги не стоит беспокоиться.