Анджей Сапковский попросил не сравнивать его с Джорджем Мартином

Отдельно Сапковский остановился на вопросе роли писателя в адаптациях и рассказал, как к этому относился американский фантаст Гарри Гаррисон. Однажды тот признал, что фильм по книге «Подвиньтесь» получился отвратительным, но деньги за экранизацию не вернул. И этим, по мнению Сапковского, все сказано. Также писатель добавил, что визуальные адаптации не всегда соответствуют авторскому замыслу, но на практике от этого не уйти: «Я не визуал. Я пишу текст. Это просто буквы».