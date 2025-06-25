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Анджей Сапковский попросил не сравнивать его с Джорджем Мартином

Также польский писатель пообещал продолжение саги о Ведьмаке.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Анджей Сапковский в очках сидит за столом с собственными книгами
Источник: Redanian Intelligence

Анджей Сапковский дал интервью изданию Redanian Intelligence на книжном фестивале в польском Ополе.

«В отличие от Джорджа Мартина, если я говорю, что что-то напишу, то я это делаю», — заявил автор.

При этом Сапковский признался, что не смотрел ни одного сериала Netflix по «Ведьмаку». По словам писателя, экранизации — отдельное визуальное искусство, в котором он не чувствует себя специалистом. Ругать сериал — значит ругать собственное произведение, а это, по мнению автора, довольно глупо.

Фильм — это другое искусство. А Netflix — это вообще отдельные правила. Но спорить, какая версия лучше, мы не будем. Хотя я-то знаю.

Анджей Сапковский
писатель

Сапковский также рассказал, что понимает американского писателя Джорджа Мартина, который до сих пор не выпустил книгу «Ветра зимы» — финальный том саги «Песнь Льда и Пламени», по которой создали «Игру престолов». «Если бы кто-то снял сериал по моим книгам и зашел вперед, показывая то, что я еще не написал, я бы тоже подумал: зачем писать дальше? Все уже экранизировали. Это просто неприлично», — поделился польский автор.

Отдельно Сапковский остановился на вопросе роли писателя в адаптациях и рассказал, как к этому относился американский фантаст Гарри Гаррисон. Однажды тот признал, что фильм по книге «Подвиньтесь» получился отвратительным, но деньги за экранизацию не вернул. И этим, по мнению Сапковского, все сказано. Также писатель добавил, что визуальные адаптации не всегда соответствуют авторскому замыслу, но на практике от этого не уйти: «Я не визуал. Я пишу текст. Это просто буквы».

Новая книга Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии вышла в Польше в 2023 году. Международный релиз ожидается в сентябре 2025-го. Автор уже подтвердил, что готов писать дальше и фанатам саги не стоит беспокоиться.