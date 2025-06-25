Подойдет не всем: сможет ли сокращенная рабочая неделя решить проблему занятости в России

— Конечно, никто бы не отказался в России работать в сокращенном режиме, если заработная плата при этом сохранится на прежнем уровне. Такие тенденции наблюдались давно в мировом сообществе, в том числе и у нас. И если одна из прежних причин перейти на сокращенный формат была связана с автоматизацией и информатизацией производств, когда лишние руки будут ни к чему, то нынешний переход на четырехдневку может быть вызван как раз желанием сохранить рабочие места, которые могут сокращаться в связи с санкциями, энергетическим переустройством и резким сокращением рынка сбыта, потребления и производства.