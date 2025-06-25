Подойдет не всем: сможет ли сокращенная рабочая неделя решить проблему занятости в России

Польша планирует внедрить четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Уточняется, что сотрудники смогут выбрать один из трех вариантов: четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день (шесть часов) или дополнительный отпуск. Возможно ли нечто подобное реализовать в России, рассказал «Вечерней Москве» кандидат экономических наук Константин Добромыслов.
Переход на четырехдневный рабочий режим был бы целесообразен для сотрудников офисных предприятий, которые научились работать в период пандемии по принципу гибкого графика. Но такие системы абсолютно неприменимы для крупных промышленных предприятий, которые снабжают рынок продукцией: здесь даже перерыв в один день может привести к большим убыткам, уверен эксперт.
По его словам, предложение сократить количество рабочих дней для сохранения занятости в России может подойти далеко не всем сферам труда. Такой подход нужно внедрять выборочно и с учетом большого количества нюансов:
— Конечно, никто бы не отказался в России работать в сокращенном режиме, если заработная плата при этом сохранится на прежнем уровне. Такие тенденции наблюдались давно в мировом сообществе, в том числе и у нас. И если одна из прежних причин перейти на сокращенный формат была связана с автоматизацией и информатизацией производств, когда лишние руки будут ни к чему, то нынешний переход на четырехдневку может быть вызван как раз желанием сохранить рабочие места, которые могут сокращаться в связи с санкциями, энергетическим переустройством и резким сокращением рынка сбыта, потребления и производства.
Формат работы по системе четырех рабочих дней прекрасно можно применить в корпорациях, где действует офисная работа:
— И в период пандемии мы уже научились плавно переходить с одного режима на другой. Но крупным промышленным предприятиям формат работы по системе «четыре рабочих дня» не подходит. В таких местах производство работает беспрерывно, даже если такой формат ввести, то в пятый день тоже нужно найти дополнительных людей, которые закроют смену. Поэтому реализовать соответствующую инициативу на заводах в ближайшем будущем невозможно. В контексте производственной индустрии вопрос с четырехдневкой — это риторический вопрос с большим заделом на будущее.
Объясняется невозможность полномасштабного перехода на тотальную сокращенную неделю разными формами занятости и специфики труда. При этом эксперт уточнил, что при переходе на четырехдневный рабочий график такая форма труда выгодна исключительно для сотрудников, а для работодателя в этом случае нет никаких видимых плюсов, кроме того что придется меньше платить за электричество.