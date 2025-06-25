Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто

«В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.
В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже — 220.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период — с 17:00 до 23:00.