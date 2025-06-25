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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.

В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже — 220.

На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.

Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период — с 17:00 до 23:00.