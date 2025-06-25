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В Москве стартовало благоустройство территории усадьбы Виноградово

Усадьба Виноградово — является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения. При её благоустройстве сохранят исторический облик и планировочную композицию парка, но при этом адаптируют пространство для современного использования. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Источник: комплекс городского хозяйства Москвы

Заместитель Мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по созданию экотроп, устройству системы наружного освещения. Будут заменены ограждения и создан спортивный кластер в северной части хозяйственной зоны. На месте парковки сделают скейт-парк, воркаут-зону, универсальное поле для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками. «Главная задача — сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов, — рассказал Петр Бирюков. — Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий».

Для этого выстроят амфитеатр с крытой сценой, сделают павильон для артистов.

В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей восстановят покрытие подъездной дороги. В ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение, его изготовят по историческим аналогам.

На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Будет проведена реставрация пилонов въездных ворот.

На западном берегу Малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Оборудуют пикниковые точки.