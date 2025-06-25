В Москве стартовало благоустройство территории усадьбы Виноградово

Заместитель Мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по созданию экотроп, устройству системы наружного освещения. Будут заменены ограждения и создан спортивный кластер в северной части хозяйственной зоны. На месте парковки сделают скейт-парк, воркаут-зону, универсальное поле для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками. «Главная задача — сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов, — рассказал Петр Бирюков. — Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий».