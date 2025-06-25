Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в среду Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3−5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ)». — написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что также предлагается лишать приобретенного гражданства РФ за пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ), за️ публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4−5 ст. 274.1 УК РФ).
По его мнению, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.