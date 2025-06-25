Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3−5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ)». — написал он в своем Telegram-канале.