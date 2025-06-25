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В Молдове полицейский разбил свой Porsche, после чего врезался в прицеп фуры и скрылся с места ДТП: Предположительно, был пьян за рулём

Инцидент произошёл в воскресенье утром, 23 июня, около 06:10, на трассе R1 в Унгенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейский INSP разбил свой Porsche и скрылся с места ДТП в Унгенах. Предположительно, был пьян за рулём.

Сотрудник Национального инспектората патрулирования (INSP) Генерального инспектората полиции (IGP) находится под следствием после того, как, по предварительным данным, стал участником ДТП и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошёл в воскресенье утром, 23 июня, около 06:10, на трассе R1 в Унгенском районе, сообщает PulsMedia.MD.

По словам источников, водитель грузовика — 66-летний мужчина — сообщил в полицию, что внедорожник марки Porsche Cayenne, двигавшийся по трассе хаотично, врезался в прицеп его фуры.

Сразу после столкновения водитель Porsche резко нажал на газ и покинул место аварии.

Позже сильно повреждённый автомобиль был найден брошенным в одном километре от места происшествия. Также установлено, что за рулём Porsche находился сотрудник Северного управления патрулирования INSP. По некоторым данным, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Недавно Порш выставляли на продажу всего за 30 000 евро, но это не страшно, сообщает Pulsmedia, ведь у него еще достаточно роскошных авто.

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