В Молдове полицейский разбил свой Porsche, после чего врезался в прицеп фуры и скрылся с места ДТП: Предположительно, был пьян за рулём

Полицейский INSP разбил свой Porsche и скрылся с места ДТП в Унгенах. Предположительно, был пьян за рулём.
Сотрудник Национального инспектората патрулирования (INSP) Генерального инспектората полиции (IGP) находится под следствием после того, как, по предварительным данным, стал участником ДТП и скрылся с места происшествия.
Инцидент произошёл в воскресенье утром, 23 июня, около 06:10, на трассе R1 в Унгенском районе, сообщает PulsMedia.MD.
По словам источников, водитель грузовика — 66-летний мужчина — сообщил в полицию, что внедорожник марки Porsche Cayenne, двигавшийся по трассе хаотично, врезался в прицеп его фуры.
Сразу после столкновения водитель Porsche резко нажал на газ и покинул место аварии.
Позже сильно повреждённый автомобиль был найден брошенным в одном километре от места происшествия. Также установлено, что за рулём Porsche находился сотрудник Северного управления патрулирования INSP. По некоторым данным, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Недавно Порш выставляли на продажу всего за 30 000 евро, но это не страшно, сообщает Pulsmedia, ведь у него еще достаточно роскошных авто.
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