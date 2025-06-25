В Перми на улице Карпинского снесут два самостроя

Среди наиболее распространенных нарушений — самовольное расширение границ участка, нецелевое использование земли, использование земли без оформленных прав. В последнем случае нарушителям направлены претензии на сумму более 700 тысяч рублей. Если они не оплатят добровольно пользование землей, им будут предъявлены иски о неосновательном обогащении. А оба самовольно возведенных объекта подлежат демонтажу.