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В Перми на улице Карпинского снесут два самостроя

По данным департамента земельных отношений, в районе Карпинского обследовано 888 земельных участков.

По данным департамента земельных отношений, в районе Карпинского обследовано 888 земельных участков. На 26 участках обнаружились нарушения, 2 объекта внесены в реестр самовольных построек.

Среди наиболее распространенных нарушений — самовольное расширение границ участка, нецелевое использование земли, использование земли без оформленных прав. В последнем случае нарушителям направлены претензии на сумму более 700 тысяч рублей. Если они не оплатят добровольно пользование землей, им будут предъявлены иски о неосновательном обогащении. А оба самовольно возведенных объекта подлежат демонтажу.