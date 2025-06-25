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В Москву прибыл первый после пятилетнего перерыва поезд с вагоном из КНДР

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поезд с вагоном, следующим по маршруту Пхеньян — Москва, прибыл на Ярославский вокзал впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения из-за пандемии, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

Пассажирское железнодорожное сообщение между столицами КНДР и России возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого в красно-бело-голубой ливрее от границы двинулся в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия».

Маршрут Пхеньян — Москва признан самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Расстояние между городами превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет восемь суток. Сообщение будет осуществляться дважды в месяц, перевозка пассажиров организована в купейных вагонах, предоставленных Министерством железнодорожного транспорта КНДР. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах не ранее чем за 60 дней до отправления.