В Москву прибыл первый после пятилетнего перерыва поезд с вагоном из КНДР

Маршрут Пхеньян — Москва признан самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Расстояние между городами превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет восемь суток. Сообщение будет осуществляться дважды в месяц, перевозка пассажиров организована в купейных вагонах, предоставленных Министерством железнодорожного транспорта КНДР. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах не ранее чем за 60 дней до отправления.