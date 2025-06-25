«Агро Молл» в Аксайском районе Ростовской области намерены завершить в 2025 году

В справке указано, что проект с объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей реализуется с 2021 года. Он входит в «губернаторскую сотню», его инициатором выступает ООО «Вертикаль». Всего на площадке распределительного центра планируют открыть 2052 рабочих места.