«Агро Молл» в Аксайском районе Ростовской области намерены завершить в 2025 году

Распределительный центр «Агро Молл» в Аксайском районе Ростовской области должны ввести в эксплуатацию в 2025 году. Соответствующая информация указана в реестре инвестиционных проектов на сайте донского правительства.
В справке указано, что проект с объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей реализуется с 2021 года. Он входит в «губернаторскую сотню», его инициатором выступает ООО «Вертикаль». Всего на площадке распределительного центра планируют открыть 2052 рабочих места.
Напомним, также ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Ростова-на-Дону собираются ввести в эксплуатацию новый логистический комплекс.
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