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Астанчанин продавал волчонка в интернете за 400 тыс тенге

Сотрудники управления природоохранной полиции Астаны пресекли попытку незаконной продажи дикого хищника. Объявление о продаже волчонка стоимостью 400 тысяч тенге было размещено на одной из популярных интернет-площадок, передаёт BAQ.KZ.

Источник: unsplash

Полицейские оперативно отреагировали на информацию, установили личность продавца и назначили встречу под видом покупателей. Во время передачи животного гражданин был задержан.

Изъятого волчонка доставили в государственный питомник, где он будет находиться до дальнейшего решения. В отношении задержанного составлен административный протокол, проводится разбирательство.

Правоохранительные органы напоминают: содержание и продажа диких животных частными лицами запрещены и караются по закону. Дикие животные подлежат учету, защите и особому режиму обращения.