В Черемхово открыли новый детский сад на 110 мест

В Черемхово открыли новый детский сад. На его строительство выделили более 206 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Детское учреждение укомплектовали игровым, твердым и мягким оборудованием. Здание рассчитано на пять групп и 110 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Заксобрания региона. Сад построили в рамках региональной государственной программы «Развитие образования».