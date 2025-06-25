В Черемхово открыли новый детский сад на 110 мест

В Черемхово открыли новый детский сад. На его строительство выделили более 206 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Детское учреждение укомплектовали игровым, твердым и мягким оборудованием. Здание рассчитано на пять групп и 110 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Заксобрания региона. Сад построили в рамках региональной государственной программы «Развитие образования».
Председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников осмотрел новые социальные объекты вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым, мэром Черемхово Вадимом Семеновым и председателем правительства Константином Зайцевым.
Они посетили Черемховский завод металлических конструкций. Предприятие производит опоры ЛЭП, мачты сотовой связи и радиомачты, используя линию горячего цинкования мощностью 36 тысяч тонн в год. Численность персонала составляет около 60 человек.
— Завод металлических конструкций — единственный подобного уровня от Новосибирска до Владивостока. Нам удалось создать новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и еще одну точку роста для региональной экономики. Развитие завода позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков и укрепить технологическую базу страны, — рассказал Александр Ведерников.
А в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» в городе возвели две блок-секции жилого дома.