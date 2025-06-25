В Абрау-Дюрсо отметили Международный день йоги

В Абрау-Дюрсо завершился фестиваль «Равновесие», посвященный йоге и осознанному образу жизни. Он проходил с 20 по 22 июня, именно на эти дни приходится день летнего солнцестояния и Международный день йоги. Мероприятие объединило всех участников в стремлении к самосовершенствованию и здоровью.