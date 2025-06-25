В Абрау-Дюрсо отметили Международный день йоги

В Абрау-Дюрсо завершился фестиваль «Равновесие», посвященный йоге и осознанному образу жизни. Он проходил с 20 по 22 июня, именно на эти дни приходится день летнего солнцестояния и Международный день йоги. Мероприятие объединило всех участников в стремлении к самосовершенствованию и здоровью.
В программе фестиваля были мастер-классы по техникам реабилитации, медитативные прогулки по горным тропам, предрассветные практики и многое другое.
— Миссия фестиваля — развитие сообщества осознанных людей, которые создают круги добра, любви и взаимного принятия. Сегодня от каждого из нас зависит, каким будет наше общество завтра, — отметила главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко.
На фестивале участники освоили новые практики. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо.
В рамках фестиваля было организовано празднование дня солнцестояния по русской народной практике «Солнечный круг». Участники праздника водили хороводы, проходили ритуал воссоединения рода и очищения у костра, сжигая символические зерна прошлого. Этот обряд, вдохновленный русскими традициями, стал символом обновления и начала нового жизненного этапа.
Как отметили участники, мероприятие подтвердило статус одного из самых интересных событий сообщества ценителей осознанного образа жизни, объединившего уникальные практики, живописную красоту и энергию природы.