«В Польше жара +40, в Беларуси — до +20». Синоптики сообщили белорусам неутешительный прогноз на конец июня 2025

Синоптики сказали белорусам, какой будет погода до конца июня, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
В частности, по данным сервиса визуализации данных о погоде WXCharts, до конца июня в атмосфере Европы будет сохраняться переменная циркуляция циклонов. Передовые модели для отображения прогнозов погоды сообщают, что на западную часть континента будет поступать тропическая воздушная масса из северной Африки, а восточный регион окажется на холодных восточных окраинах европейских антициклонов. При этом Беларусь будет пребывать в прохладном и неустойчивом воздухе в тыловых частях циклонов с Атлантики.
В конце июня температуры в Европе станут максимально полярными. Так, если в западной Европе будут фиксировать экстремальную жару, то на белорусской территории будет холодно. Синоптики обещают положительные аномалии в Испании, Франции, Германии и западе Польши, где стоит готовиться к жаре +35 — +40 градусов. А в Беларуси будет холодно и сыро — всего +15 — +20 градусов. А вот потепление возможно в Беларуси лишь в начале второго летнего месяца, примерно 2 — 4 июля.
В Белгидромете отмечают, что не слишком жарко в Беларуси будет и в ближайшие сутки. В четверг, 26 июня, погоду продолжат определять фронтальные разделы. Ночью и утром — дожди и грозы на большей части страны, днем, в основном, без осадков. В ночные часы понижение температур до +9 — +14 градусов, а днем максимум +20 — +25. Причем в восточных регионах не теплее +17 — +19 тепла.
Еще МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».
Ранее синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».