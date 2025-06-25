«В Польше жара +40, в Беларуси — до +20». Синоптики сообщили белорусам неутешительный прогноз на конец июня 2025

В конце июня температуры в Европе станут максимально полярными. Так, если в западной Европе будут фиксировать экстремальную жару, то на белорусской территории будет холодно. Синоптики обещают положительные аномалии в Испании, Франции, Германии и западе Польши, где стоит готовиться к жаре +35 — +40 градусов. А в Беларуси будет холодно и сыро — всего +15 — +20 градусов. А вот потепление возможно в Беларуси лишь в начале второго летнего месяца, примерно 2 — 4 июля.