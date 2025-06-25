Аномальная жара оставила без света жителей Шымкента

Как сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», основными причинами перебоев стали перегрузки на электросетях из-за резкого увеличения потребления и повреждения оборудования.
Дополнительную нагрузку создали несогласованные земельные работы сторонних организаций, в результате которых были повреждены подземные кабельные линии.
Для устранения последствий компания задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.
В компании извинились за временные неудобства и поблагодарили потребителей за понимание.