«Все очень непросто, но не замерзнем!»: коммунальщики обнадеживают омичей

Как и стоило ожидать, состояние тепловых сетей остается удручающим. И хоть прямо об этом не говорится в тексте пресс-службы компании, но на это указывает значительное количество бригад — 20, которые в ежедневном режиме задействованы исключительно «для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях».