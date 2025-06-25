Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все очень непросто, но не замерзнем!»: коммунальщики обнадеживают омичей

Компания, снабжающая квартиры омичей теплом, опубликовала промежуточный результат о подготовке к предстоящей зиме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 июня, АО «Тепловая компания г. Омска» отчиталась о состоянии тепловых сетей и о проведенных работах в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025−2026 годов.

Как и стоило ожидать, состояние тепловых сетей остается удручающим. И хоть прямо об этом не говорится в тексте пресс-службы компании, но на это указывает значительное количество бригад — 20, которые в ежедневном режиме задействованы исключительно «для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях».

Не вызывает оптимизма еще одна информация от АО «Тепловая компания»:

«Стоит отметить, что в этом году общая картина деформаций на довольно изношенных тепловых сетях компании характеризуется ростом количества новых повреждений по сравнению с прошлыми годами (около 15%). Среди наиболее проблемных участков, требующих первоочередной замены или ремонта, — Чкаловский поселок и Городок Нефтяников», — сообщает ресурсоснабжающая организация.

Более жизнерадостными цифрами можно считать процентное выполнение ремонтных работ. Так ремонт коммуникаций выполнен на 62%, а запорная арматура отремонтирована на 67%. Чуть хуже обстоят дела с ремонтом центральных тепловых пунктов и котельных. Они выполнены лишь на 35% и 25% соответственно.

К обнадеживающему факту можно отнести итоговое резюме омской тепловой компании, персонал которой «в непростой ситуации прилагает все усилия, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в предстоящем отопительном сезоне».