«Все очень непросто, но не замерзнем!»: коммунальщики обнадеживают омичей

Сегодня, 25 июня, АО «Тепловая компания г. Омска» отчиталась о состоянии тепловых сетей и о проведенных работах в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025−2026 годов.
Как и стоило ожидать, состояние тепловых сетей остается удручающим. И хоть прямо об этом не говорится в тексте пресс-службы компании, но на это указывает значительное количество бригад — 20, которые в ежедневном режиме задействованы исключительно «для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях».
Не вызывает оптимизма еще одна информация от АО «Тепловая компания»:
«Стоит отметить, что в этом году общая картина деформаций на довольно изношенных тепловых сетях компании характеризуется ростом количества новых повреждений по сравнению с прошлыми годами (около 15%). Среди наиболее проблемных участков, требующих первоочередной замены или ремонта, — Чкаловский поселок и Городок Нефтяников», — сообщает ресурсоснабжающая организация.
Более жизнерадостными цифрами можно считать процентное выполнение ремонтных работ. Так ремонт коммуникаций выполнен на 62%, а запорная арматура отремонтирована на 67%. Чуть хуже обстоят дела с ремонтом центральных тепловых пунктов и котельных. Они выполнены лишь на 35% и 25% соответственно.
К обнадеживающему факту можно отнести итоговое резюме омской тепловой компании, персонал которой «в непростой ситуации прилагает все усилия, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в предстоящем отопительном сезоне».