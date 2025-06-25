В парках «Москворецкий» и «Кузьминки-Люблино» появятся открытые бассейны

Две новые зоны отдыха у воды, работающие под открытым небом, откроются в парке «Москворецкий» и природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», передает портал мэра и правительства столицы.
Как и в других бассейнах, время сеанса составит от 1,5 до 3 часов и обойдется взрослым в 550, а детям — в 250 рублей. В эту цену в том числе будут включены навесы и зонтики, которые установят для комфорта посетителей. Более подробную информацию об условиях посещения можно найти по ссылке.
Глава департамента культуры Алексей Фурсин обратил внимание, что бассейны в московских парках набирают большую популярность среди горожан и туристов. В связи с этим столичные власти планируют оборудовать их всей необходимой инфраструктурой.
«Например, для посетителей предусмотрены шезлонги с зонтиками и камеры для хранения вещей. Всего в этом сезоне в парках будет работать 14 бассейнов», — добавил он.
Причем каждая из новых площадок включит в себя по два бассейна — большой, глубина которого составит 1,4 метра, и маленький — на 0,6 метра.
Для обеспечения безопасности в бассейнах применяется комплекс мер по подготовке воды. В частности, она круглосуточно проходит через несколько этапов фильтрации и постоянно контролируется в лаборатории. После каждого сеанса проводится техническое обслуживание.
Кроме того, во всех зонах для плавания есть система подогрева, поддерживающая комфортную температуру воды в любую погоду. Также на площадках будут доступны платные пункты проката, где можно взять в аренду полотенца, купить нарукавники и одноразовые тапочки.
В настоящий момент открытые бассейны работают в 12 парках столицы. Поплавать можно ежедневно с 09:00 до 21:00. Забронировать время посещения бассейна и оплатить билет можно на портале mos.ru или в сервисе «Мосбилет».
В течение дня проходят три трехчасовых сеанса: с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. Билет на них стоит 1 100 рублей для взрослых в будни и 2 000 рублей в выходные, для детей и льготников — 550 и 1 000 рублей соответственно.