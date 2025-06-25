В парках «Москворецкий» и «Кузьминки-Люблино» появятся открытые бассейны

Как и в других бассейнах, время сеанса составит от 1,5 до 3 часов и обойдется взрослым в 550, а детям — в 250 рублей. В эту цену в том числе будут включены навесы и зонтики, которые установят для комфорта посетителей. Более подробную информацию об условиях посещения можно найти по ссылке.