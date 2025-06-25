Пропала еще в прошлом году: поиски 66-летней жительницы Башкирии свернули

В Башкирии завершились поиски 66-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Женщина пропала еще в прошлом году, 2 декабря она ушла из дома в селе Раевский, Альшеевского района и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.