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Пропала еще в прошлом году: поиски 66-летней жительницы Башкирии свернули

В Башкирии спустя 205 дней завершили поиски 66-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 66-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала еще в прошлом году, 2 декабря она ушла из дома в селе Раевский, Альшеевского района и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

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