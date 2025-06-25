Созданная система ИИ ускорит разработку материалов для регенеративной медицины

Ученые ИТМО разработали и опубликовали в открытом доступе ИИ-инструмент, который позволяет автоматизировать и этот этап работы с изображениями клеток. Созданный ими алгоритм в автоматическом режиме собирает данные об устройстве и облике клеток со снимков всего за несколько минут и предоставляет исследователям информацию о числе клеток, их плотности, площади, форме, расположении ядра, соотношении размера клетки и ядра, симметричности расположения и уровне упорядоченности.