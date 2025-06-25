Министр экологии Красноярского края пообещал решить проблему с зарплатами мусорщиков

инистр экологии Красноярского края Владимир Часовитин провел переговоры с бастующими водителями мусоровозов и заверил их в намерении решить вопросы с заработной платой. Видеозапись встречи была опубликована на сайте «Проспект Мира».
Во время встречи под дождем Часовитин призвал работников вернуться к своим обязанностям и сообщил, что уже обсудил ситуацию с руководством компании «Росттех».
Он отметил, что займется вопросом заработной платы, однако улучшение технического состояния техники потребует времени.
Ранее водители подрядных организаций отказались выходить на рейсы после объявления о сокращении зарплат: на 15% для водителей и на 20% для инженеров.