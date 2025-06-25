На юге Казахстана обнаружили артефакты сакской эпохи

Как сообщил республиканский «Седьмой канал», украшения нашли при раскопках в кургане в Уйгурском районе. Ученые обнаружили примерно 30 артефактов и уже исследовали шесть золотых украшений: перстни, подвески, ожерелья и пряжки. «Есть предположения, что здесь также мог быть захоронен “Золотой человек”, однако большинство курганов были разграблены еще в древности. Тем не менее, это захоронение представителей власти того времени, эти курганы относятся к числу элитарных. По предварительным оценкам, найденные изделия датируются IV-III веками до нашей эры», — сказал в эфире телеканала руководитель археологической экспедиции Досбол Байконаков.