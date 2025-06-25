На юге Казахстана обнаружили артефакты сакской эпохи

АСТАНА, 25 июня. /ТАСС/. Археологи Казахского национального университета имени Аль-Фараби обнаружили при раскопках в Алма-Атинской области Казахстана золотые украшения сакской эпохи — периода примерно VIII-III веков до нашей эры. Они считают, что артефакты могут свидетельствовать о захоронении в этом районе еще одного «Золотого человека» — известной археологической находки, которая считается символом республики.
Как сообщил республиканский «Седьмой канал», украшения нашли при раскопках в кургане в Уйгурском районе. Ученые обнаружили примерно 30 артефактов и уже исследовали шесть золотых украшений: перстни, подвески, ожерелья и пряжки. «Есть предположения, что здесь также мог быть захоронен “Золотой человек”, однако большинство курганов были разграблены еще в древности. Тем не менее, это захоронение представителей власти того времени, эти курганы относятся к числу элитарных. По предварительным оценкам, найденные изделия датируются IV-III веками до нашей эры», — сказал в эфире телеканала руководитель археологической экспедиции Досбол Байконаков.
Специалисты сделали вывод, что украшения схожи с теми, что были найдены в ходе раскопок в 1969 — 1970 годах, когда были обнаружены останки сакского воина в доспехах. Находка более известна как «Золотой человек» и сейчас является одним из самых известных экспонатов, который хранится в Государственном музее золота и драгоценных металлов Казахстана. Она представляет собой доспехи воина с остроконечным головным убором. Считается, что воин является потомком сакского предводителя.
Копия «Золотого человека» также есть в штаб-квартире ООН — она была подарена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым занимавшему тогда пост генсека ООН Кофи Аннану в 1997 году.