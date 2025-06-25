День молодежи 2025: красивые картинки и праздничные открытки с поздравлениями

Чтобы точно не ошибиться, кого поздравлять с праздником, мы расскажем вам, кто на сегодняшний день в России может считаться молодежью. Если изучить действующее российское законодательство, то получается, что под эту категорию подпадают граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Раньше верхняя граница этого диапазона была ниже — на уровне 30.