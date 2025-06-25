День молодежи 2025: красивые картинки и праздничные открытки с поздравлениями

Поздравьте молодых людей — своих коллег, друзей и родственников — с праздником и отправьте им красочную, праздничную открытку в честь Дня молодежи, который в этом году в России отмечается 28 июня.
Национальный праздник молодых людей в России отмечается уже давно. В разное время День молодежи в нашей стране отмечался в разные дни, но с 2023 года празднование перенесли на последнюю субботу июня.
История праздника всех молодых берет свое начало в 1958-м году. 7 февраля был издан Указ Президиума Верховного Совета Советского Союза, согласно которому День молодежи стали отмечать каждое последнее воскресенье первого летнего месяца.
В 1993-м году у праздника появилась четкая дата — 27 июня. А 2 мая 2023-го президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому День молодежи перенесли на последнюю субботу июня. При этом во всем мире этот праздник принято отмечать 12 августа.
На этой странице мы подготовили для вас красивые картинки и праздничные открытки с поздравлениями, которые можно бесплатно скачать и отправить их через мессенджеры WhatsApp, telegram, а также в Одноклассниках и Вконтакте знакомой молодежи — своим коллегам, друзьям и родственникам.
Праздничные открытки ко Дню молодежи:
И немного прикольных, юморных открыток:
Кого можно считать молодежью в 2025 году?
Чтобы точно не ошибиться, кого поздравлять с праздником, мы расскажем вам, кто на сегодняшний день в России может считаться молодежью. Если изучить действующее российское законодательство, то получается, что под эту категорию подпадают граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Раньше верхняя граница этого диапазона была ниже — на уровне 30.
При этом, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодыми считаются люди в возрасте до 44 лет. В любом случае, вам решать, кого поздравлять с праздником в День молодежи, поскольку цифры в паспорте становятся условными , когда речь идет о состоянии души!
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