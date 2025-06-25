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93,8 млн рублей выделили на социальные проекты в Ростовской области

Социальные проекты в Ростовской области получат грантовую поддержку.

Источник: Комсомольская правда

Социальные проекты 79 некоммерческих организаций Ростовской области получат поддержку по итогам грантового конкурса. Всего направят 93,8 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Средства будут выделены из областного бюджета и Фонда президентских грантов. Они рассчитаны на реализацию инициатив в течение двух лет, — написал Юрий Слюсарь.

Речь идет о развитии проектов в сферах образования, культуры, спорта и просвещения, из 224 заявок поддержку получит каждая третья.

— Искренне благодарен каждому, кто предложил проект, направленный на решение социальных проблем. Именно такие инициативы делают наш регион сильнее, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донской глава выразил уверенность в том, что объединенные усилия власти и сектора НКО принесут реальные результаты.

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