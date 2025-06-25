Новый год по мусульманскому календарю Хиджры: особенности праздника, традиции и обычаи

Новый год в исламе начинается с месяца Мухаррам. Он знаменует момент переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, с которого мусульмане ведут свое летоисчисление. Однако в религиозном смысле этот день праздником не считается и не сопровождается торжествами. О том, когда в 2025 году наступит новый год по исламскому календарю Хиджра и какие обычаи и традиции с ним связаны, — в материале «Газеты.Ru».