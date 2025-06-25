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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, ожидаются дожди

Дожди и сильный ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области до конца суток 25 июня, а также в течение суток 26 июня ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Жителей Дона просят помнить о безопасности в непогоду. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении, но, если стихия все же застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».

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