Профсоюз помог уволившемуся с работы белорусу получить невыплаченную матпомощь. Подробности пишет 1prof.by.
В сообщении сказано, что в апреле на прием к правовому инспектору труда обратился облицовщик-плиточник 4-го разряда, который уволился с одного из предприятий Витебской области в связи с истечением срока действия контракта.
Правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Михаил Козловский обратил внимание: белорус сообщил, что в момент увольнения ему не начислили и не выплатили материальную помощь на оздоровление к неиспользованному отпуску, запланированному на апрель.
Говорится, что дело было подано на рассмотрение в досудебную инстанцию — комиссию по трудовым спорам. По причине вмешательства в данную ситуацию профсоюза, уволившемуся сотруднику была выплачена материальная помощь.
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