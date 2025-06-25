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Профсоюз помог уволившемуся с работы белорусу получить невыплаченную матпомощь

Белорус с помощью профсоюза получил невыплаченную матпомощь к отпуску.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз помог уволившемуся с работы белорусу получить невыплаченную матпомощь. Подробности пишет 1prof.by.

В сообщении сказано, что в апреле на прием к правовому инспектору труда обратился облицовщик-плиточник 4-го разряда, который уволился с одного из предприятий Витебской области в связи с истечением срока действия контракта.

Правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Михаил Козловский обратил внимание: белорус сообщил, что в момент увольнения ему не начислили и не выплатили материальную помощь на оздоровление к неиспользованному отпуску, запланированному на апрель.

Говорится, что дело было подано на рассмотрение в досудебную инстанцию — комиссию по трудовым спорам. По причине вмешательства в данную ситуацию профсоюза, уволившемуся сотруднику была выплачена материальная помощь.

Ранее суд восстановил на работе минчанку, уволенную за пять месяцев до пенсии.

Тем временем мы писали про скандал на матче Азаренко — Свентек: поведение польки взбесило белорусскую теннисистку: «Как только она проигрывает, то начинает тянуть время».

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.