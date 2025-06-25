«Да разве сердце позабудет»: медики спасли омича с повторным инфарктом

Медики из МСЧ № 4 провели сложную операцию на сосудах сердца и тем самым спасли 68-летнему мужчине жизнь после повторного инфаркта. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Скорая помощь привезла пациента в больницу в тяжелейшем состоянии. Повторный обширный инфаркт у мужчины был осложнен кардиогенным шоком и отеком легких. Он, по сути, жил в этот момент на препаратах, регулирующих давление, и кислородной поддержке. После оперативно проведенных обследований пациента срочно отправили в операционную. Спасти омича помогло профессиональное мастерство врачей и современный аппарат для проведения операций — ангиограф, установленный в МСЧ № 4 в 2022 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Спустя неделю после операции мужчина уже готовится к выписке. Он чувствует себя хорошо, без труда передвигается, сам себя обслуживает и даже выходит на прогулку. Как уже отмечалось ранее, этот пациент пережил повторный инфаркт. И дважды омские врачи спасали ему жизнь, отметили в ведомстве.