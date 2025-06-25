Омская область в тройке лидеров по числу переселившихся соотечественников

Только в этом году область пополнилась почти 550 новыми жителями, большинство из которых — граждане Казахстана. Преимущественно переселенцы выбирают город Омск, а также проявляют интерес к муниципальным районам: Азовскому, Омскому, Любинскому, Таврическому и Марьяновскому. Значительная часть мигрантов — это семьи с детьми, где несовершеннолетние составляют более 25%.