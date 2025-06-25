Омская область в тройке лидеров по числу переселившихся соотечественников

По данным регионального Министерства труда за первый квартал 2025 года, Омская область вошла в тройку регионов-лидеров среди 80 субъектов РФ по количеству прибывших участников Государственной программы переселения соотечественников. С 2009 года регион принял уже более 50 тысяч человек.
Только в этом году область пополнилась почти 550 новыми жителями, большинство из которых — граждане Казахстана. Преимущественно переселенцы выбирают город Омск, а также проявляют интерес к муниципальным районам: Азовскому, Омскому, Любинскому, Таврическому и Марьяновскому. Значительная часть мигрантов — это семьи с детьми, где несовершеннолетние составляют более 25%.
Государство активно поддерживает новых жителей региона. Участники программы получают единовременное подъемное пособие, выплаты для трудоустроенных по востребованным профессиям, гранты на организацию собственного дела и компенсации расходов на жилищное обустройство. Также предоставляется бесплатное профессиональное обучение или переобучение, медицинское освидетельствование и оплата нотариальных услуг при оформлении документов.
В 2025 году возможности для адаптации соотечественников расширились. Теперь они могут временно размещаться в Центре помощи семье и детям с социальной гостиницей, а расходы на проживание компенсируются государством. Для переехавших в Омскую область открыт консультационный пункт на базе Кадрового центра.