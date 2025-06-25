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Опрос: как россияне относятся к полному запрету вейпов и электронных сигарет

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет.

Авторы и эксперты
Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Диана Потапова
Автор Новости Mail

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет. Предполагается введение административной ответственности за производство, распространение и продажу никотиносодержащих жидкостей и устройств.

Согласно проекту, штрафы могут составлять от 20 тысяч до 50 тысяч для физических лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч — для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона — для юридических лиц.

Запрет направлен на ограничение доступности вейпов и электронных сигарет, особенно ароматизированных, которые пользуются популярностью среди различных возрастных групп. Авторы рассчитывают, что новые меры осложнят оборот никотиносодержащих устройств и сократят их распространение.

Рассмотрение законопроекта ожидается в ближайшее время. В случае его принятия вся продукция с никотином, не относящаяся к традиционным сигаретам, может быть исключена из розничной торговли, а нарушение запрета повлечет значительные штрафы и усиленный контроль со стороны государства.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев в комментарии для ВФокусе Mail усомнился в эффективности данной отдельно взятой меры. Адвокат Дмитрий Аграновский также оценил перспективы данного законопроекта как «достаточно туманные».