В центре Уфы обновят 10,5 километра тротуаров

В Уфе продолжается ремонт и реконструкция тротуаров. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов, в текущем сезоне обновят 81 участок протяжённостью 10,5 километра. К сегодняшнему дню 23 тротуара в работе, 17 — завершены.