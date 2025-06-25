В центре Уфы обновят 10,5 километра тротуаров

В Уфе продолжается ремонт и реконструкция тротуаров. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов, в текущем сезоне обновят 81 участок протяжённостью 10,5 километра. К сегодняшнему дню 23 тротуара в работе, 17 — завершены.
На шести участка в историческом центре Уфы ведётся комплексная реконструкция тротуаров с применением гранитной плитки.
Это нечётная сторона улицы Цюрупы от Чернышевского до Коммунистической, здесь готовность составляет 31%.
На улице Чернышевского реконструируют два участка по чётной стороне: от Цюрупы до Ленина и от Ленина до К. Маркса, готовность 36%.
На ул. Мустая Карима ремонтируют обе стороны от Чернышевского до Коммунистической, работы сделаны на 45%.
Ремонт ул. Ленина на участке от Революционной до Ивана Якутова завершён на 94%.
Полностью готов участок ул. Новомостовой от Валиди до Тукаева, объект в стадии приёмки, сказал Ришат Исмагилов.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что после ремонта нужно привести в порядок и прилегающие участки, а дорожные работы — синхронизировать с ремонтном инженерных сетей.