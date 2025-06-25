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Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 28 июня

Закрытие мавзолея и некрополя связано с подготовкой и проведением мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

Жители и гости столицы не смогут посетить в субботу, 28 июня, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Об этом сообщили ТАСС в отделе Федеральной службы охраны России по связям с прессой и общественностью.

В ФСО пояснили, что закрытие мавзолея и некрополя связано с подготовкой и проведением мероприятий.

Ранее мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закрывались в период с 23 апреля по 19 мая. Кроме того, мавзолей закрывался почти на два месяца из-за профилактических работ.

Недавно министерство культуры России заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК «ЕКС» для проведения реставрации в Мавзолее Ленина. Срок договора истекает 19 июня 2027 года.

Мавзолей Ленина — памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. В траурном зале установлен саркофаг с бальзамированным телом основателя Советского государства.