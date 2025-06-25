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ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы

ГПК обратился к белорусам, пересекающим белорусско-польскую границу.

Источник: Комсомольская правда

ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В ведомстве отметили, что, согласно данным польской стороны, 25 июня 2025 года на протяжении всего дня в пункте пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) проводятся работы, связанные с ремонтом дорожного покрытия.

«В связи с этим организовано реверсивное движение», — уточнили в Пограничном комитете.

В ГПК обратились к белорусам, которые планируют пересекать границы Беларуси и Польши, принимать во внимание указанную информацию.

Ранее ГАИ обратилась к водителям из-за ограничения движения в центре Минска с 25 по 27 июня.

Кстати, мы собрали информацию про счетчики электричества, воды, газа, тепла в жилье белорусов: какие покупает и меняет за свой счет хозяин, а за что отвечают коммунальщики.

Тем временем белорусские ученые разработали программу на основе ИИ для отказа от курения.