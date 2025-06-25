ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В ведомстве отметили, что, согласно данным польской стороны, 25 июня 2025 года на протяжении всего дня в пункте пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) проводятся работы, связанные с ремонтом дорожного покрытия.
«В связи с этим организовано реверсивное движение», — уточнили в Пограничном комитете.
В ГПК обратились к белорусам, которые планируют пересекать границы Беларуси и Польши, принимать во внимание указанную информацию.
Ранее ГАИ обратилась к водителям из-за ограничения движения в центре Минска с 25 по 27 июня.
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