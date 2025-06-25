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В Иркутске вечером 25 июня на дорогах образовались 9-балльные пробки

В центре города машины стоят вплотную.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, и многие уходят в отпуска, желающих уехать с работы в городе — достаточно. Вечером 25 июня автомобилисты попали в очередной затор. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах на 18:40 оценивается в 9 баллов. Плотно машины стоят с Академического моста и до бульвара Рябикова, параллельно огромный затор наблюдается на Маяковского и до конца улицы Сергеева. Не разогнаться и тем, кто едет по Иннокентьевскому мосту. Уставшие водители находят себе развлечение в комментариях онлайн-карт.

— Я уже двое суток в пробке стою тут.

— Пускайте нас через одного с левого ряда, а то мы не хотим в правом ряду стоять.

— Вы куда все едете?

Пробка образовалась и на сквере Кирова в сторону Художественного музея. Очередь из машин растянулась на Ленина, бальвар Гагарина, Карла Маркса, Степана Разина и Партизанской. Более менее дороги свободы на плотине ГЭС и Байкальской.