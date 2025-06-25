83 тонны мяса птицы экспортировали из Ростовской области

С 16 по 20 июня 2025 года в Ростовской области оформили на экспорт четыре партии мяса птицы общим весом в 83 тонны. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.
— В ОАЭ отправили 26 тонн, в Узбекистан — 57 тонн. Товар в полном объеме соответствовал требованиям стран-импортеров. Качество и безопасность продукции подтвердили В лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в Россельхознадзоре.
Разрешение на вывоз мяса птицы было выдано в системе «Аргус». Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали.
Напомним, ранее из донского региона в Грузию экспортировали десять партий сельскохозяйственных животных.
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