Холодное лето: синоптик Ильин рассказал, как низкие температуры скажутся на количестве урожая

Этим летом июнь в Москве выдался непривычно холодным. После периода высоких температур внезапно пришли холода и ливни. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, как холод в начале лета скажется на качестве урожая и растений.
По словам эксперта, несмотря на то что для москвичей климатические условия в июне оказались непривычными, они не выходили за пределы нормальных значений:
— Среднесуточная температура воздуха соответствовала и продолжает соответствовать этому периоду года. На самом деле такая погода, как сейчас, для нашего региона вполне нормальна, просто люди привыкли к жаре, которая стояла в 2024 и 2023 годах. Сейчас же погодные условия близки к норме. И даже сегодня температура воздуха на 0,5 градуса выше, чем должна быть в этот период.
А количество осадков в июне этого года не превышает статистику аналогичного периода прошлого года, отметил Ильин.
— Казалось бы, дожди идут очень часто, но по факту выпало всего 65 процентов от нормы. Прошлогодний июнь был более дождливым и сырым: в 2024 году в это же время выпало уже 186 миллиметров осадков, тогда как в норме должно быть 77 миллиметров, — сообщил эксперт.
Но, несмотря на сюрпризы природы, у дачников нет никаких поводов для беспокойств, потому что такие погодные условия не скажутся негативно на рассаде.
— Как правило, в нашем регионе на открытый грунт ничего не высаживают, все выращивают в теплицах. А в теплице любые колебания температур растениями не ощущаются, — заверил Ильин.
Между тем эксперт рассказал, что вся неделя в столичном регионе будет очень дождливой, а температура воздуха не превысит 23 градусов. Подробнее о том, как будет меняться погода, — в материале «ВМ».