Холодное лето: синоптик Ильин рассказал, как низкие температуры скажутся на количестве урожая

— Среднесуточная температура воздуха соответствовала и продолжает соответствовать этому периоду года. На самом деле такая погода, как сейчас, для нашего региона вполне нормальна, просто люди привыкли к жаре, которая стояла в 2024 и 2023 годах. Сейчас же погодные условия близки к норме. И даже сегодня температура воздуха на 0,5 градуса выше, чем должна быть в этот период.