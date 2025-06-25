В Омске наблюдали редкое явление — серебристые облака

Небо над Омском порадовало жителей удивительным природным явлением — серебристыми облаками. Руководитель омского планетария Владимир Крупко поделился впечатляющим снимком на своей странице в социальных сетях.
«Великолепное “Крыло птицы” пытающейся подняться над горизонтом Омска. Редкая форма Серебристых облаков», — прокомментировал снимки директор омского планетария Владимир Крупко.
Серебристые облака — довольно редкое явление, которое можно наблюдать только летом и только в определенных широтах. Фото были сняты из домашней обсерватории омича на улице Перелета.
Фото: Владимир Крупко.
Теперь те, кто не смог увидеть это зрелище своими глазами, могут полюбоваться им благодаря фотографиям, опубликованным в соцсетях.
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