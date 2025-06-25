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Для разбора шкафа нужно до 8 часов: мнение эксперта

Организатор пространства поделилась пошаговой инструкцией по разбору гардероба. По ее словам, важно заранее выделить на уборку достаточно времени — даже маленький шкаф может потребовать до восьми часов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Как навести порядок в шкафу и сохранить его надолго? Организатор пространства Елена Баронис в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» объяснила, с чего начать и как не утонуть в хаосе одежды.

В первую очередь запланируйте день ревизии и выделите для этого занятия достаточно времени. Наведение порядка даже в небольшом шкафу может занять от 6 до 8 часов. Организуйте себе свободную поверхность — диван или кровать, куда можно выложить вещи. Заранее подготовьте коробки или пакеты, которые можно подписать: «Продать», «Отдать», «Выбросить».

Эксперт отмечает, что сортировать вещи нужно сразу в процессе. Это помогает быстрее освободить место и увидеть реальный масштаб проблемы. Вынесите все из шкафа — так вы поймете, сколько у вас вещей на самом деле.

Разделите их по категориям: платья, брюки, футболки, верхняя одежда, аксессуары и так далее. По каждой категории нужно пройтись отдельно и оставлять только то, что действительно нравится и подходит по сезону. Несезонные вещи лучше убрать повыше — в закрытые короба или контейнеры.

Всему, что осталось, нужно найти свое место. При этом то, что носится сейчас, должно быть как можно ближе — в зоне быстрого доступа. Тогда утренние сборы не превратятся в битву с гардеробным хаосом.

Чтобы шкаф снова не захламился, организатор пространства советует проводить расхламление 2 раза в год, лучше всего при смене сезонов. Также применяйте правило «вход-выход»: купили что-то новое — избавьтесь от старого.