Для разбора шкафа нужно до 8 часов: мнение эксперта

В первую очередь запланируйте день ревизии и выделите для этого занятия достаточно времени. Наведение порядка даже в небольшом шкафу может занять от 6 до 8 часов. Организуйте себе свободную поверхность — диван или кровать, куда можно выложить вещи. Заранее подготовьте коробки или пакеты, которые можно подписать: «Продать», «Отдать», «Выбросить».