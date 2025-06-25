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Отключение горячей воды в Минске в июле 2025 — полный список адресов

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Столичные предприятия «Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть» обнародовали графики отключения горячей воды в городе, соответствующие перечни были размещены на их официальных сайтах.

Источник: Sputnik.by

Горячее водоснабжение ежегодно отключается в теплый период года для проведения подготовки к зимнему периоду и проведения профилактических ремонтных работ.

В нынешнем сезоне на график отключения горячего водоснабжения повлияли затяжные холода весной. Так, в июле будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам:

Теплоснабжающие организации предупреждают, что во время испытаний может быть поврежден теплопровод, в случае течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта, нужно срочно информировать об этом ближайшее КУП «ЖЭУ» или звонить диспетчеру ГП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 272−78−88.