Отключение горячей воды в Минске в июле 2025 — полный список адресов

Теплоснабжающие организации предупреждают, что во время испытаний может быть поврежден теплопровод, в случае течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта, нужно срочно информировать об этом ближайшее КУП «ЖЭУ» или звонить диспетчеру ГП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 272−78−88.