Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей

Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, Уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.