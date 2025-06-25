МВД Беларуси заявило о четырех миллионах нарушений на дорогах. Подробности рассказал первый заместитель министра внутренних дел — начальник МОБ Юрий Назаренко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.
По словам Назаренко, в 2024 году сотрудниками органов внутренних дел было зарегистрировано около четырех миллионов административных правонарушений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Представитель МВД обратил внимание, что планомерно реализуемые мероприятия на протяжении последних 20 лет, связанные с ужесточением наказания за наиболее грубые из них, оказали положительное влияние на дорожную безопасность в стране.
Ранее первый заместитель главы МВД заметил, что введение безальтернативного лишения «прав», усиление административной и уголовной ответственности за управление в состоянии опьянения, а также конфискации транспорта привели к снижению в семь раз количества регистрируемых нарушений данной категории и второе — уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине нетрезвых водителей.
Тем временем ГАИ обратилась к водителям из-за ограничения движения в центре Минска с 25 по 27 июня.
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