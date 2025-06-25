МВД Беларуси заявило о четырех миллионах нарушений на дорогах

По словам Назаренко, в 2024 году сотрудниками органов внутренних дел было зарегистрировано около четырех миллионов административных правонарушений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Представитель МВД обратил внимание, что планомерно реализуемые мероприятия на протяжении последних 20 лет, связанные с ужесточением наказания за наиболее грубые из них, оказали положительное влияние на дорожную безопасность в стране.