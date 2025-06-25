ГАИ сказала, что 10 тысяч водителей лишены прав в Беларуси с начала 2025 года

В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси складывается непростая ситуация с дорожным травматизмом. В связи с этим инспекторы ГАИ продолжают и далее нести службу в усиленном режиме. Главный акцент делается на обнаружение и пресечение грубых нарушений ПДД всеми категориями участников дорожного движения, а также на принципиальную оценку их действий.