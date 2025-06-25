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ГАИ сказала, что 10 тысяч водителей лишены прав в Беларуси с начала 2025 года

ГАИ: 10 тысяч белорусских водителей были лишены прав с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, что 10 тысяч водителей лишены прав в Беларуси с начала 2025 года. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства внутренних дел.

В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси складывается непростая ситуация с дорожным травматизмом. В связи с этим инспекторы ГАИ продолжают и далее нести службу в усиленном режиме. Главный акцент делается на обнаружение и пресечение грубых нарушений ПДД всеми категориями участников дорожного движения, а также на принципиальную оценку их действий.

«С начала года за создание аварийной ситуации, представляющей угрозу для пешеходов, несоблюдение установленной скорости и правил обгона более 10 тысяч водителей лишены права управления транспортными средствами», — подчеркивается в сообщении.

Сказано, что к ответственности привлекли более 5000 человек за нетрезвое вождение и 20 000 бесправников.

Ранее ГАИ предупредила водителей о камерах фиксации с новыми функциями в Минске.

Кстати, ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы.

Тем временем белорусские туроператоры заявили о переносе экскурсий на лавандовые поля.