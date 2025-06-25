Микробиолог выяснила, что самое чистое в доме — лапки котика

Биолог по образованию и блогер по призванию Вера с ником venenoyuq провела у себя дома необычное микробиологическое исследование. Она решила проверить, какие поверхности в квартире собирают на себе больше всего бактерий. Смывы были взяты с порога квартиры, телефона, лап кота, рук супруга и вымытых стаканов. Пробы засеяли в лабораторную питательную среду, поместили в термостат и спустя несколько дней провели анализ результатов. Итоги опубликовали в журнале «Новый очаг».
Автор эксперимента подчеркивает, что она не претендует на статус научного исследования. Самым загрязненным местом оказался порог квартиры, что вполне ожидаемо. На втором месте оказались руки мужа Веры, хотя он утверждал, что мыл их всего пару часов назад. Вера отметила, что на чашке Петри с этой пробой выросли крупные и плотные колонии микроорганизмов. Третье место по степени загрязнения занял телефон. Он оказался чище рук, но заметно грязнее, чем можно было бы предположить. Чуть меньше бактерий обнаружилось на вымытых и высушенных стаканах, но до идеальной чистоты им тоже было далеко.
Настоящим открытием стали лапки кота: они показали наименьшее количество микробов. На чашке образовалась лишь тонкая пленка, характерная для нормальной микрофлоры кожи. В комментариях к ролику Вера объяснила такой результат привычкой кошек вылизываться: слюна животных содержит фермент лизоцим, обладающий антибактериальными свойствами.