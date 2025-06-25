Микробиолог выяснила, что самое чистое в доме — лапки котика

Автор эксперимента подчеркивает, что она не претендует на статус научного исследования. Самым загрязненным местом оказался порог квартиры, что вполне ожидаемо. На втором месте оказались руки мужа Веры, хотя он утверждал, что мыл их всего пару часов назад. Вера отметила, что на чашке Петри с этой пробой выросли крупные и плотные колонии микроорганизмов. Третье место по степени загрязнения занял телефон. Он оказался чище рук, но заметно грязнее, чем можно было бы предположить. Чуть меньше бактерий обнаружилось на вымытых и высушенных стаканах, но до идеальной чистоты им тоже было далеко.