Дроппера обязали вернуть прикамскому пенсионеру похищенные деньги

Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку по обращению местного жителя, пострадавшего от действий телефонных мошенников.
После телефонного разговора пенсионер перевел мошенникам 72 тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту, было установлено, что держателем карты, на которую пенсионер перевел свои средства, является житель Санкт-Петербурга.
Защищая права пожилого прикамца, прокурор обратился в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга с исковым заявлением о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.