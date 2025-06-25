На севере Омской области в Таре может появиться деревянный кремль XVI века

Тарский кремль, основанный в 1594 году, считается первым русским оборонительным сооружением в Сибири. Это подтверждают фрагменты сооружения, обнаруженные в Таре во время археологических раскопок. На макете воссозданы крепостные стены, башни, три подворья, храмы и даже часть Тарского посада с усадьбой купцов Айтыкиных и старинной мечетью. Для создания миниатюрных моделей использовались зубочистки, шпон и текстурированная бумага, а мельчайшие детали были напечатаны на 3D-принтере.