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На севере Омской области в Таре может появиться деревянный кремль XVI века

Работа над макетом целого комплекса сооружения заняла пол года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске представили уникальный макет Тарского кремля. Проект был разработан студентками Омского строительного колледжа под руководством Омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Тарский кремль, основанный в 1594 году, считается первым русским оборонительным сооружением в Сибири. Это подтверждают фрагменты сооружения, обнаруженные в Таре во время археологических раскопок. На макете воссозданы крепостные стены, башни, три подворья, храмы и даже часть Тарского посада с усадьбой купцов Айтыкиных и старинной мечетью. Для создания миниатюрных моделей использовались зубочистки, шпон и текстурированная бумага, а мельчайшие детали были напечатаны на 3D-принтере.

«В центре Тары очень большой культурный слой, много находок, раскопано очень много объектов, и мы со специалистами прорабатывали картину, эскиз реконструкции Тары под туристический центр с возрождением старинных объектов. Наша цель — добиться для Тары статуса исторического поселения, чтобы участвовать в федеральных программах и показать глубину истории региона», — отметил руководитель проекта Никита Шалмин.

В Таре уже найдены фундаменты Пятницкой церкви и Никольского собора, а также Княжья башня с пороховым погребом. Эти объекты могут быть консервированы и представлены туристам.

«Это возможность наглядно показать, что история Сибири началась еще в XVI веке, в эпоху Ивана Грозного. Мы можем возродить древние корни региона и сделать их доступными для современного человека», — заявил заместитель руководителя отделения ВООПИиК Игорь Коновалов.

Полное воссоздание кремля не планируется — достаточно частичной реконструкции, чтобы передать дух эпохи. По словам авторов проекта, для реализации идеи в реальности потребуется освободить территорию от гаражей, хозпостроек и здания почтамта, которое закрывает вид на Иртыш. Однако большая часть современной застройки города позволяет интегрировать историческую реконструкцию в существующую планировку.