Ратмир Мавлиев попросил оборудовать на «Уфимском ожерелье» дорожки для бега.

«Выберете участок, я думаю, что это на “Жемчужине Авроры” будет удобно, где широко, места достаточно. Определите участок, где-то километра два, и посмотрим, как оно себя в эксплуатации покажет. Тут вопрос только в том, как отсев сможем зимой содержать и как летом будем обходиться», — сказал руководитель столичной администрации.