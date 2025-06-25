Ратмир Мавлиев попросил оборудовать на «Уфимском ожерелье» дорожки для бега.

На оперативном совещании в мэрии Уфы глава города Ратмир Мавлиев поручил оборудовать на участках «Уфимского ожерелья» отдельные дорожки на гранитном отсеве для бегунов.
«Выберете участок, я думаю, что это на “Жемчужине Авроры” будет удобно, где широко, места достаточно. Определите участок, где-то километра два, и посмотрим, как оно себя в эксплуатации покажет. Тут вопрос только в том, как отсев сможем зимой содержать и как летом будем обходиться», — сказал руководитель столичной администрации.
Что касается планов, то начальник управления архитектуры и градостроительства Руслан Хайруллин в своем докладе отметил, что общая протяженность маршрутов «Ожерелья», к которой приближается город, — 120 км, из них 83 км пройдут в лесных массивах и 37 км — по улицам. На сегодня из 83 км лесных маршрутов реализовано 35 км, в планах на 2025 год — еще 17 км.
В этом году планируется благоустройство второго этапа «Висячего камня» (3,5 км), завершить оставшиеся работы по первому этапу и выполнить благоустройство второго этапа тропы «Теплая» (0,6 км), смонтировать освещение на тропе «Театральная» (1,4 км), а также выполнить устройство покрытия, освещения, малых архитектурных форм на тропе «Кошкин лес» (2,3 км), ведутся работы на втором этапе «Караидельской тропы» (1,5 км), на части тропы у Водонапорной башни, начато устройство тропы «Демская» (7 км).