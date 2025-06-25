Правительство Молдовы не будет компенсировать рост ставок по ипотеке Prima Casa Plus — министр экономразвития Дойна Нистор.
Она заявила, что помощи заемщикам не планируется, несмотря на резкий рост процентов по госпрограмме.
«Ставка увеличилась из-за внешних обстоятельств ставка по кредитам не зависит ни от правительства, ни от Нацбанка, это математическая формула, привязанная к условиям рынка», — заявила Нистор.
Юрие Мунтян: «Математическая формула», о которой лепечет эта безработная из USAID, не дана свыше, как заповеди Моисею. Она людьми составлена, людьми же может быть и изменена. Включая предпосылки и допущения, на которых формула основана".
Так один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива» Юрие Мунтян прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Дойны Нистор об отказе правительства компенсировать рост ставок по госипотеке Prima Casa Plus. Министр сослалась на «математические формулы, привязанные к условиям рынка».
«Мой школьный учитель истории, замечательный Сергей Александрович Лысенко объяснил нам ещё в 8 классе, что такое догматизм и религиозное мышление. То, что демонстрирует мадам министр экономики — в чистейшем виде образец безнадёжного религиозного мышления», — заметил Мунтян.
Мунтян напомнил, что изменение условий зависит от способности грамотно управлять экономическими процессами.
«Но для всех этих операций нужно было учиться в школе. Что было немыслимой высотой для абсолютного большинства будущих членов PAS. А ещё — и это самое главное — совесть надо иметь».
Источник: t.me/rusputnikmd_2.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Для агрессивных психических больных остальные граждане просто «мясо»: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан.
Психические больные ищут себе жертв, выбирают слабых — пенсионеров, инвалидов, детей (далее…).
В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах.
Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе [видео] (далее…).
«Настройки нужно срочно изменить»: В Молдове появился новый вид телефонного мошенничества — неизвестные пытаются получить доступ к данным в смартфонах пользователей.
Их цель — кража личных данных, установка вредоносных программ и компрометация безопасности телефона (далее…).