Астероид, который может врезаться в Луну, не опасен для Земли

Ученые МФТИ, считая эту информацию любопытной, не усматривают в ней опасности для Земли. Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин предположил, что «действительно, много материала может быть выбито с поверхности Луны в виде рассеянного облака». Однако, по его прогнозу, большая часть обломков останется на орбите Луны либо перейдет на какие-то неустойчивые эллиптические орбиты и в конце концов все равно упадет обратно на Луну.