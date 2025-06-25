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Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ

Патриарх Кирилл: искусственный интеллект изменит все сферы общественной жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни.

«Искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности — это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях», — сказал он, открывая заседания Высшего церковного совета в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Слова патриарха приводит официальный сайт РПЦ.

Защита межчеловеческой связи в обществе от деградации, которую может принести с собой технологизация этой сферы — богословская тема, подчеркнул патриарх.

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