Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ

«Искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности — это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях», — сказал он, открывая заседания Высшего церковного совета в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Слова патриарха приводит официальный сайт РПЦ.